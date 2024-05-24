نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. توقعات الطقس ليوم الجمعة 24 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة 24 مايو 2024، مشيرة إلى تحذيرات من موجة حارة جديدة ستؤثر على البلاد يومي الأحد والإثنين المقبلين.

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بدءًا من يوم الثلاثاء 28 مايو 2024، حيث ستنخفض بمقدار يتراوح بين 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد: حار نهارًا، معتدل ليلًا.

- السواحل الشمالية: مائل للحرارة نهارًا.

- جنوب سيناء: شديد الحرارة نهارًا.

- جنوب البلاد: مائل للحرارة ليلًا.

انخفاض درجات الحرارة

- ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا اليوم وغدًا السبت، حيث ستنخفض بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: الحالة معتدلة، ارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

- البحر الأحمر: الحالة معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

تدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجميع إلى توخي الحذر خلال فترة الموجة الحارة القادمة، واتباع الإرشادات اللازمة للبقاء في أمان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 35 21

بنها 34 20

دمنهور 33 20

وادي النطرون 34 21

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 20

بورسعيد 28 19

الإسماعلية 35 21

السويس 35 21

العريش 30 20

رفح 30 19

رأس سدر 36 23

نخل 33 18

كاترين 25 12

الطور 35 22

طابا 35 26

شرم الشيخ 38 26

الإسكندرية 26 19

العلمين 26 19

مطروح 24 19

السلوم 25 20

سيوة 32 20

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 26

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 27

الشلاتين 38 28

حلايب 37 27

أبورماد 39 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 27

قنا 43 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 44 29