انت الأن تتابع خبر الخبر الذي أدخل الفرحة في بيوت الملايين!! .. هذا موعد صرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس + خطوات الاستعلام عنها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2024، في استجابة لتزايد الاستفسارات من المواطنين الباحثين عن تفاصيل هذه العلاوات. الدفعات الخمس مقسمة على مدار العامين المقبلين لمساعدة المتقاعدين على مواجهة التحديات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المرتفعة.

سيستفيد المتقاعدون

من أول دفعة من العلاوات في سبتمبر 2024 تليها دفعات في ديسمبر 2024، مارس 2024، ديسمبر 2024، والدفعة الخامسة والأخيرة في مارس 2025. تلك العلاوات مصممة لتخفيف العبء المالي على المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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