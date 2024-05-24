انت الأن تتابع خبر الخبر الذي أدخل الفرحة في بيوت الملايين!! .. هذا موعد صرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس + خطوات الاستعلام عنها!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2024، في استجابة لتزايد الاستفسارات من المواطنين الباحثين عن تفاصيل هذه العلاوات. الدفعات الخمس مقسمة على مدار العامين المقبلين لمساعدة المتقاعدين على مواجهة التحديات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المرتفعة.
سيستفيد المتقاعدون
- من أول دفعة من العلاوات في سبتمبر 2024 تليها دفعات في ديسمبر 2024، مارس 2024، ديسمبر 2024، والدفعة الخامسة والأخيرة في مارس 2025. تلك العلاوات مصممة لتخفيف العبء المالي على المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك
- ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل العلاوات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يتطلب الأمر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، إدخال اسم الأم، النقر على خانة "أنا لست روبوت" وأخيراً الضغط على زر البحث لعرض البيانات المطلوبة.
- يشمل جدول الصرف تقديم علاوات متفاوتة تبعاً لنطاق الدخل، حيث سيحصل المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم عن 2000 جنيه على العلاوة كاملة، والفئة الثانية التي تتراوح معاشاتها بين 2000 جنيه و3000 جنيه سيتم منحهم زيادة نسبتها 21%. وأخيرًا، ستُمنح زيادة بنسبة 100% لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.
- هذه الخطوات تأتي كجزء من مساعي الحكومة لدعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.