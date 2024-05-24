أخبار مصرية

ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 02:30 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة والترويج لنشاطهما الإجرامي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة: مزورين- أكلاشيهات، الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 3 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة، مبالغ مالية. 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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