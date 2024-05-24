"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 02:30 مساءً - عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا يتناول تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة، موضحا أن سعر الصك يبلغ 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 9 أشهر.

ويشير التقرير، إلى أن صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة، يوفر سمها في الأضحية وتقسم لحومها على 7 أسهم، مشيرا إلى أن العام الماضي تم توصيل اللحوم إلى 125 ألف أسرة مستحقة، كما يوفر الصك أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات الأبقار المميزة.

ولفت إلى أن هناك إشراف بيطري كامل على سلالات الأبقار، ويتم الذبح في المجازر الرسمية لضمان إجراءات السلامة والصحة، غير أن الذبح يتم طبقا للشريعة الإسلامية وبمراعاة شروط الأضحية، وهناك التزام بالذبح خلال أيام التشريق.

ويمنح الصك 30 كيلو جراما من اللحوم، ويتم توزيع 20 كيلو جراما على المستحقين و10 كيلو جرامات للمتبرع، في حين تملك "حياة كريمة" قاعدة بيانات للمستحقين على مستوى الجمهورية، تضم أرامل وأيتاما ومسنين ومرضى، وهناك إمكانية توفير التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 500 جنيه، ويضمن السم الوصول لأكبر عدد من المستحقين على مستوى الجمهورية.