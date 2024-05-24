حقيقة حضور إنفانتينو نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 03:32 مساءً - نفى مصدر في النادي الأهلي ، ما تردد مؤخراً بشأن حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الأهلي والترجي المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر أن الأهلي لا يعلم شيئاً عن هذه الأنباء ولم يتلقى أيه إخطارات من أي جهة بشأن حضور رئيس فيفا المباراة المرتقبة.

ويدير مباراة الأهلى والترجى المرتقبة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغانى دانيال لاريا والسودانى محمد عبد الله إبراهيم مساعدان، وفى غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائرى لحلو بن براهم.

على صعيد متصل ، قرر المدير الفنى للأهلى ، عقد جلسات خاصة وثنائية مع معظم لاعبى الفريق من أجل تصحيح أخطائهم وتوجيه نصائح خاصة لهم قبل مواجهة الترجى التونسى المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويرغب المدرب السويسرى فى تصحيح أخطاء لاعبيه وتوصيل رؤيته للنهائى القارى لكل لاعب، خاصة أن مباراة الذهاب التى أقيمت بتونس السبت الماضى وانتهت بالتعادل السلبي شهدت بعض الأخطاء من لاعبي الفريق.

ويقوم مارسيل كولر من خلال الجلسات الخاصة بمُراجعة بعض اللقطات لأداء ومستوى هؤلاء اللاعبين في مباريات سابقة أبرزها الذهاب أمام الترجي حتى يعرف كل لاعب نقاط ضعفه ويقوم بتصحيحها في لقاء العودة المرتقب بإستاد القاهرة.

وطلب المدير الفني للأهلي من مُحللي الأداء في الفريق، تجهيز مُلخص لأداء اللاعبين في كل مركز حتى يواجههم بهذه المقاطع في الجلسات الخاصة بهدف تصحيح الأخطاء ومُضاعفة الأداء الإيجابي أمام مرمى المنافس.