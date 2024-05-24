نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحياء جنوب الجيزة والدقي وأوسيم تنجز مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع متابعة مشروعات الخطة الإستثمارية بنطاق أحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م.

وخلال الإجتماع أكد اللواء أحمد راشد على نجاح أجهزة المحافظة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية فى الإلتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالى، حيث أنه من المقرر الإنتهاء من كافة المشروعات خلال أيام مشيرًا فى هذا الشأن إلى تصدر أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة لصدارة الجهات من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهاءها من نسبة ١٠٠% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.

وكلف المحافظ نائبه والسكرتير العام للمحافظة بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان إلتزام الشركات بالمواصفات المحددة، وضرورة الإلتزام بأعلى مستويات الجودة فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها فى نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ الحضور بضرورة اتخاذ مايلزم من خطوات لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى ورؤساء المديريات والهيئات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.