«قنوات أون تايم سبورتس» تحصل على حقوق بث نهائيات بطولة «BAL» لكرة السلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 05:30 مساءً -

حصلت شبكة قنوات أون تايم سبورتس على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL التي تنطلق مساء اليوم الجمعة 24 مايو، في العاصمة الرواندية كيجالي.







ويشارك الأهلي المصري في البطولة رفقة 7 فرق أخرى هي دوانس السنغالي وأهلي بنغازي الليبي والفتح الرباطي المغربي وريفرز هوبرز النيجيري وبترو دي لواندا الأنجولي وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي والمنستير التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الفتح الرباطي المغربي في جولة التصفيات ، في التاسعة مساء يوم الجمعة ، بتوقيت القاهرة.

وتعد بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL واحدة من أهم وأقوى بطولات كرة السلة على المستوى الفني والجماهيري في قارة إفريقيا.