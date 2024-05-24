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«قنوات أون تايم سبورتس» تحصل على حقوق بث نهائيات بطولة «BAL» لكرة السلة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 05:30 مساءً -  

 

حصلت شبكة قنوات أون تايم سبورتس على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL التي تنطلق مساء اليوم الجمعة 24 مايو، في العاصمة الرواندية كيجالي.

 

 

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ويشارك المصري في البطولة رفقة 7 فرق أخرى هي دوانس السنغالي وأهلي بنغازي الليبي والفتح الرباطي المغربي وريفرز هوبرز النيجيري وبترو دي لواندا الأنجولي وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي والمنستير التونسي.

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ويلتقي الأهلي مع الفتح الرباطي المغربي في جولة التصفيات ، في التاسعة مساء يوم الجمعة ، بتوقيت القاهرة.

 

وتعد بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL واحدة من أهم وأقوى بطولات كرة السلة على المستوى الفني والجماهيري في قارة إفريقيا.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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