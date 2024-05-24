قوافل «ستر وعافية» في نسختها 30 بمحافظة القاهرة بمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 05:30 مساءً - أطلق التحالف الوطني اليوم الجمعة قافلة "ستر وعافية" رقم 30، والتي استهدفت أكثر من 20 الف مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان، وبمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني.

القافلة شملت حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين مثل الخدمات الطبية والتي تضم العديد من التخصصات (باطنة – نساء – اسنان – رمد – أطفال – أنف وأذن) للكشف والعالج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الضغط والسكر وتحضير قوائم العمليات للحاالت التي تستدعي ذلك، كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحمالت توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.















وتضمنت القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، كما أقيم كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة وغيرها من الأنشطة.

اهتمت القافلة أيضا بشق التمكين الاقتصادي بقبول طلبات المساعدة في إقامة المشروعات وسداد ديون الغارمات. أما عن شق التطوع، اهتمت القافلة بنشر ثقافة التطوع من خالل برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها بمشاركة من كيانات ومؤسسات التحالف و250 متطوع للتنظيم من مختلف كيانات ومؤسسات التحالف.