محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى أمام المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 05:30 مساءً - أمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، كما طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: يجب تنفيذ مسار آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري، وطالب إسرائيل بتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

واستكمل: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".