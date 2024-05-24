الرئاسة الفلسطينية: قرارات محكمة العدل تمثل إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 06:36 مساءً - رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فورى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الحرب فى قطاع غزة.

وأمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.

وأضاف نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

وتابع: إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية".