سموتريش تعقيبا على قرارات «العدل الدولية»: من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يحكم عليها بعدم الوجود

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 06:36 مساءً - في أول رد فعل إسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية، الجمعة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل "لن توافق على وقف الحرب"، معتبرا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس".

وأضاف سموتريتش أن "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها".

كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، إن قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس، على حد تعبيره.

على صعيد متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن قرار محكمة العدل الدولية.