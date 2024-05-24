نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: إعادة تفعيل مبادرة تبادل الكتب المدرسية والخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، على إعادة تفعيل مبادرة هنساعد بعض لتبادل الكتب المدرسية والخارجية

وأوضحت الحزاوي، أن مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني يبدأ أولياء الأمور في فرز مستلزمات العام الدراسي والتخلص من الكتب القديمة لعدم الحاجة إليها لذا وجب تقديم مناشدة لأولياء الأمور بعدم التخلص من الكتب المدرسية والخارجية ويمكنهم التعاون فيما بينهم لتبادل الكتب المستعملة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نشهدها هذه الأيام لا بد من التفكير في ضرورة تقليل الانفاق، ويعد هذا من البنود الأساسية للإنفاق هو توفير المستلزمات المدرسية المختلفة.

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: لقد ارتفعت أسعار الكتب الخارجية أرتفاعا كبيرا، مما يستوجب علينا التفكير في حلول خارج الصندوق وتعتبر مبادرة هنساعد بعض لتبادل الكتب المدرسية والخارجية احد هذه الحلول.

وناشدت" الحزاوي "صفحات المدارس بتبني الفكرة تسهيلا علي أولياء الأمور للقيام بالتبادل للكتب وليكن بتخصص وقت معين لتبادل الكتب المدرسية والخارجية لكل صف دراسي

كما ناشدت أولياء الأمور بتعاون فيما بينهم من خلال تبادل الكتب الخارجية والمدرسية بين الجيران أو الاقارب والمعارف.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: "كونوا قدوة لأولادكم في المبادرة لمساعدة الآخرين عودوهم منذ الصغر على أهمية التعاون والمشاركة قائلة ما تزرعوه في أبنائكم اليوم ستحصدوه في الغد".

