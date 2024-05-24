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أحمد جودة - القاهرة - "لينكـ مَعرفة" نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة أسيوط عبر بوابة دوت الخليج ووزارة التربية والتعليم

"لينكـ مَعرفة" نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة أسيوط عبر بوابة دوت الخليج ووزارة التربية والتعليم.. ترم ثاني الصف الثالث الاعدادي.. مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط لعام 2024، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج. تُجرى الامتحانات حاليًا ومن المتوقع أن تُختتم هذا الأسبوع. بدأت لجان التصحيح عملها بجدية منذ اليوم الأول للامتحانات، حيث تعمل على تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات بدقة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسميًا خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة. بعد ذلك، ستُعرض النتائج على المختصين لاعتمادها من قِبل محافظ أسيوط، وستُعلن النتائج بعد دقائق قليلة من اعتمادها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وبوابة دوت الخليج الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني في محافظة أسيوط

أما بالنسبة لنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، فستتوفر عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة وعبر موقعنا موقع دوت الخليج الإلكتروني. يُتوقع أن تظهر النتائج في الأسبوعين القادمين بعد اعتمادها من قبل المحافظ، وستُنشر على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، مع توفير رابط للاستعلام عن النتائج وكذلك توزيع كشوف النتائج في المدارس.

نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، يُمكن للطلاب البحث برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة. يُرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

1. قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي من هنا

2. اختر خيار نتائج الشهادة الإعدادية.

3. أدخل بيانات الطالب المطلوبة.

4. انقر على زر الاستعلام لعرض الدرجات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.