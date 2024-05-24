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أحمد جودة - القاهرة - "لينكـ مَعرفة" نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة الإسكندرية عبر بوابة دوت الخليج ووزارة التربية والتعليم

"لينكـ مَعرفة" نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة الإسكندرية عبر بوابة دوت الخليج ووزارة التربية والتعليم.. ترم ثاني الصف الثالث الاعدادي..مع اقتراب موسم الإعلان عن النتائج، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور نحو مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث يترقب الجميع بشغف اللحظة التي ستُكشف فيها ثمار جهود عام دراسي كامل. وفقًا للإجراءات المعتادة، من المتوقع أن تظهر النتائج رسميًا خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يومًا عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وإجراء المراجعات اللازمة. وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستُعرض النتائج على المختصين للحصول على الاعتماد الرسمي من محافظ الإسكندرية، ليتم بعد ذلك الإعلان عنها بدقائق قليلة عبر الموقع الرسمي للمديرية وبوابة دوت الخليج.

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الاسكندرية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

وتتوفر عدة طرق للاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسميًا:

1. موقع وزارة التربية والتعليم:

الخطوات: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم من هنا البحث عن رابط "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



2. موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية:

الخطوات: زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية البحث عن رابط "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



3. الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية فيسبوك:

الخطوات: زيارة الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على فيسبوك البحث عن منشور "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". الضغط على الرابط المرفق في المنشور. إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



4. من خلال المدرسة:

الخطوات: التوجه إلى مدرسة الطالب. الاستعلام عن النتيجة من إدارة المدرسة. الحصول على كشف الدرجات.



ملاحظات هامة

يجب على الطلاب التأكد من كتابة بياناتهم الشخصية بشكل صحيح عند الاستعلام عن النتيجة.

في حال واجه أي طالب صعوبة في الاستعلام عن النتيجة، يمكنه التواصل مع إدارة المدرسة أو مع الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم.

النصائح للتعامل مع نتائج الشهادة الإعدادية

بالإضافة إلى ما سبق، إليك بعض النصائح للتعامل مع نتائج الشهادة الإعدادية:

حافظ على هدوئك مهما كانت النتيجة.

إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فبارك لنفسك على إنجازك.

إذا لم تكن راضيًا عن النتيجة، فحاول تحليل نقاط ضعفك وتحسينها في المستقبل.

لا تقارن نفسك بالآخرين، فلكل شخص قدراته وإمكانياته.

مهما كانت النتيجة، فهي لا تحدد مستقبلك، فما زال أمامك الكثير من الفرص لتحقيق أهدافك.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.