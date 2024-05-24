نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 17 مايو إلى 23 مايو.

وتستعرض "دوت الخليج" أبرزها في التقرير التالي:

السبت 18 مايو: انتهت التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، من إعداد "دليل سياسة حماية الطفل" في إطار تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق الدورة الثانية لملتقى "تمكين المرأة من خلال الفن" بحضور وزيرة الهجرة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالمتحف القومي للحضارة.

وشاركت وزارة التضامن الاجتماعى في اعمال الاجتماع الأول للجنة العليا للهجرة برئاسة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب.

الأحد 19 مايو: أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، سلسلة تدريبات لإجمالي 600 من العاملين حول "الحوكمة ومكافحة الفساد" في إطار التوعية بمفاهيم الإدارة الرشيدة.

تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي حادث الطريق الدائري بمنطقة بهتيم محافظة القليوبية، وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا بقيمة 50 ألف جنيه لكل أسرة متوفى.

ألقت القباج كلمة في افتتاحية فعالية الإنجازات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وتصرح بأن خدمات الجمعيات الأهلية في مجال الصحة تصل إلى نحو 30% من المرضى.

وفي إطار ضم جذب العمالة غير المنتظمة نحو الاقتصاد الرسمي، وزراء التضامن الاجتماعي والبيئة والتنميةالمحلية والعمل يشهدون احتفالية تقنين أوضاع العاملين بمنظومة إدارة المخلفات، والوزراء يقومون بتسليم بطاقات مزاولة المهنة.

استكمل البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمحافظات بنى سويف والدقهلية والقاهرة بمشاركة 334 شابا وفتاة، ويقوم بتوزيع كوبونات لأسعار مخفضة على الأجهزة الكهربائية، مُقَدمَّة من شركة صادكو.

الإثنين 20 مايو: استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمناقشة التعاون في مجال تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.

واستقبلت الفونسو بيريز رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث تنسيق الجهود المشتركة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وشارك صندوق عطاء في هاكاثون للذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وتقديم حلول ابتكارية لتعزيز قدراتهم ودمجهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ونفذت حملة "هنوصلك" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع 196 مكتب تأهيل متنقل، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، تنجح فى تنظيم 1،712 حملة على مستوى 894 قرية فى 23 محافظة.

الثلاثاء 21 مايو: إطلاق الدورة الثانية من برنامج “دعم قدرات منظمات المجتمع المدني وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة والنساء والشباب”، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم مع الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت القباج فعاليات ورشة عمل "توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة" بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد.

واستقبل رئيس منظمة الإغاثة الألمانية والوفد المرافق لمناقشة سبل حماية الأطفال الوافدين من النزاعات المسحلةوتأمينهم في بيئة آمنة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي.

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو الجاري، واستمرار التفويج حتي 9 يونيو المقبل وتوجه برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتوجه بصرف 50 ألف جنيه تعويض لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه من الجمعية الشرعية.

الأربعاء 22 مايو: تسلمت الأمهات المثاليات لعام 2024 وسام الكمال من الطبقة الثانية.. ويشكرن رئيس الجمهورية على تكريمهن وزيادة المكافأة المخصصة لهن إلى 100 ألف جنيه.

ودشنت وزيرة التضامن الاجتماعي مرحلة جديدة من برامج الحماية من تعاطى المخدرات بالمناطق المطورة " بديلةالعشوائيات"..الخيالة "وتصرح زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان والاكتشاف المبكر للتعاطى.

وتعاونت التضامن الاجتماعى مع الهيئة الإنجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية بالدقهلية في إطلاق حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بميت غمر تستهدف 500 فرد من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

الخميس 23 مايو: واستقبلت القباج وزيرى العمل والصحة والسكان لاستعراض استراتيجيات التوسع في ضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الاجتماعي والصحي، ومناقشة بدائل التمويل المتنوعة.

وشاركت صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ملتقى تشبيك المجتمع المدني.. ويستعرض أهم مشاريعه وآليات التمويل المستدام لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وترأست وزيرة التضامن الاجتماعي اللجنة العليا للأسر البديلة لبحث طلبات الكفالة على مستوى الجمهورية، وتعلن أن التضامن استجابت لأكثر من 2000 طلب كفالة أطفال في العامين السابقين.

وأطلقت التضامن الاجتماعى سلسلة تدريبات واسعة تبدأ في 7 محافظات لتعزيز مهارات الرائدات الاجتماعيات في مجال الشمول المالى والوعي الأسري والمجتمعي.

وتعاونت التضامن الاجتماعى مع الأوقاف لتوزيع صكوك الإطعام تستهدف 70 ألف أسرة، والبحيرة تبدأ بتوزيع 2طن لحوم على الأولى بالرعاية في أفقر القرى والجوع.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا





1000072943

1000072941

1000072939

1000072930

1000072935