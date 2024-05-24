نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة عبر هذا الرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الآن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب سنوات النقل بالمرحلتين الابتدائي والإعدادي بمحافظة القاهرة.



ويمكن لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي الدخول الأن على هذا الرابط للاستعلام عن النتيجة الفصل الدراسي الثاني من هنا

خطوات الاستعلام على نتيجة نهاية العام بالقاهرة

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم من هنا

-اختيار نتيجة سنوات النقل التعليم الأساسي

-كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب

-اختيار المرحلة الدراسية

-اختيار الصف الدراسي

-الضغط على الفصل الدراسي الثاني

-تحديد العام الدراسي 2023/2024

-الضغط على عرض النتيجة