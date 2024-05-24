نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن موعد عقد مؤتمر السنة النبوية الأول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة أكثر من 30 أستاذًا وعالمًا في علم الحديث تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها الأول عن السنة النبوية بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم المؤتمر جلستين علميتين وخمس ورش عمل على النحو التالي:
أولًا: الجلسة الافتتاحية: حجية السنة ومنزلتها في التشريع.
ثانيًا: ورش العمل
الأولى: علم الحديث رواية
الثانية: علم الحديث دراية
الثالثة: الفهم المقاصدي للسنة النبوية
الرابعة: السنة عند الأصوليين
الخامسة: السنة عند الفقهاء
ثالثًا: الجلسة الختامية
خلاصة ورش العمل وتوصيات المؤتمر