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الأوقاف تعلن موعد عقد مؤتمر السنة النبوية الأول

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أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة أكثر من 30 أستاذًا وعالمًا في علم الحديث تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها الأول عن السنة النبوية بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم المؤتمر جلستين علميتين وخمس ورش عمل على النحو التالي: 
أولًا: الجلسة الافتتاحية: حجية السنة ومنزلتها في التشريع.
ثانيًا: ورش العمل
الأولى: علم الحديث رواية 
الثانية: علم الحديث دراية 
الثالثة: الفهم المقاصدي للسنة النبوية
الرابعة: السنة عند الأصوليين
الخامسة: السنة عند الفقهاء
ثالثًا: الجلسة الختامية 
خلاصة ورش العمل وتوصيات المؤتمر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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