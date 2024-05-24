نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن موعد عقد مؤتمر السنة النبوية الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة أكثر من 30 أستاذًا وعالمًا في علم الحديث تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها الأول عن السنة النبوية بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم المؤتمر جلستين علميتين وخمس ورش عمل على النحو التالي:

أولًا: الجلسة الافتتاحية: حجية السنة ومنزلتها في التشريع.

ثانيًا: ورش العمل

الأولى: علم الحديث رواية

الثانية: علم الحديث دراية

الثالثة: الفهم المقاصدي للسنة النبوية

الرابعة: السنة عند الأصوليين

الخامسة: السنة عند الفقهاء

ثالثًا: الجلسة الختامية

خلاصة ورش العمل وتوصيات المؤتمر