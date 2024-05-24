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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة السويس الترم الثاني.. خطوات إعلان النتيجة رسميا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة السويس الترم الثاني.. خطوات إعلان النتيجة رسميا.. مع اقتراب نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة السويس لعام 2024، يُخيّم الترقب على قلوب الطلاب وأولياء الأمور، بانتظار الإعلان عن النتائج التي تُمثّل ثمرة جهودهم خلال العام الدراسي.

تُجرى امتحانات هذا العام وسط أجواء منظمة وهادئة، حيث تُبذل الجهود من قبل جميع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه. وبدأت لجان التصحيح عملها بجدية منذ اليوم الأول للامتحانات، حيث تعمل على تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات بدقة ومهنية عالية.

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسميًا خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة. بعد ذلك، ستُعرض النتائج على المختصين لاعتمادها من قِبل محافظ السويس، وستُعلن النتائج بعد دقائق قليلة من اعتمادها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس وبوابة دوت الخليج الإلكترونية.

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور بشغف لمعرفة نتائجهم، مع آمال عريضة في تحقيق النجاح والتفوق. ونُشدد على أهمية التحلي بالصبر والهدوء خلال هذه الفترة، وأن نثق بقدرات الطلاب وجهودهم المبذولة طوال العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة السويس الترم الثاني.. خطوات إعلان النتيجة رسميا

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

وتتوفر عدة طرق للاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسميًا:

1. موقع وزارة التربية والتعليم:

الخطوات: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم من هنا البحث عن رابط "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



2. موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس:

الخطوات: زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس البحث عن رابط "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



3. الصفحة الرسمية لمحافظة السويس فيسبوك:

الخطوات: زيارة الصفحة الرسمية لمحافظة السويس على فيسبوك البحث عن منشور "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". الضغط على الرابط المرفق في المنشور. إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



4. من خلال المدرسة:

الخطوات: التوجه إلى مدرسة الطالب. الاستعلام عن النتيجة من إدارة المدرسة. الحصول على كشف الدرجات.



ملاحظات هامة

يجب على الطلاب التأكد من كتابة بياناتهم الشخصية بشكل صحيح عند الاستعلام عن النتيجة.

في حال واجه أي طالب صعوبة في الاستعلام عن النتيجة، يمكنه التواصل مع إدارة المدرسة أو مع الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم.

النصائح للتعامل مع نتائج الشهادة الإعدادية

بالإضافة إلى ما سبق، إليك بعض النصائح للتعامل مع نتائج الشهادة الإعدادية:

حافظ على هدوئك مهما كانت النتيجة.

إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فبارك لنفسك على إنجازك.

إذا لم تكن راضيًا عن النتيجة، فحاول تحليل نقاط ضعفك وتحسينها في المستقبل.

لا تقارن نفسك بالآخرين، فلكل شخص قدراته وإمكانياته.

مهما كانت النتيجة، فهي لا تحدد مستقبلك، فما زال أمامك الكثير من الفرص لتحقيق أهدافك.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.