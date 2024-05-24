مصدر رفيع المستوى: مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية وعدم القبول بسياسة الأمر الواقع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 09:32 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية وإصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض.

وأكد أن مصر تحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعى.

وتابع مصدر رفيع المستوى، أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية الفضية الفلسطينية أو لعزل قطاع غزة عن العالم. وذكر مصدر رفيع المستوى، أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.