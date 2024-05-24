مصدر رفيع المستوى: اتفاق مصري أمريكى على دخول مساعدات غزة عبر كرم أبو سالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 09:32 مساءً - كشف مصدر رفيع المستوى عن اتفاق مصر والولايات المتحدة على السماح بإدخال مساعدات غزة بشكل مؤقت من خلال معبر كرم أبو سالم، مؤكداً أن تلك الخطوة تنبثق عن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين انسحاب اسرائيل من محيط معبر رفح وعودته للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها.

وأكد المصدر أن حرص مصر علي التخفيف من وطأة نقص المساعدات، دفعها لادخالها عبر معبر كرم ابو سالم لحين عودة العمل في معبر رفح بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليه.

وأكد المصدر أن مصر حريصة كل الحرص علي ثوابت القضية الفلسطينية تتمسك بعدم القبول بسياسة الامر الواقع التي يحاول الجانب الأخر فرضها علي الأرض.