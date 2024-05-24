مصدر رفيع المستوى: معبر رفح مصرى فلسطينى.. ومصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 09:32 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوي أن معبر رفح ، معبر مصرى ـ فلسطيني ، مشددا علي أن حرص مصر علي ثوابت القضية الفلسطينية ، وصديها لأى محاولة لتصفيتها أو لعزل قطاع غزة عن العالم.

وقال المصدر إن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع التي يحاول "الجانب الآخر" فرضها علي الأرض، مشيراً إلى أن مصر تنسق مع السلطة الفلسطينية لتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن حرص الدولة المصرية علي التخفيف من وطأة نقص المساعدات والرغبة في إيجاد حلول مؤقته لإدخال الوقود لتشغيل مستشفيات القطاع المتوقفة، دفعها لدخولها عبر معبر كرم أبو سالم لحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق ما هو متفق عليه.

وكان المصدر قد كشف عن اتفاق مصر والولايات المتحدة على السماح بإدخال مساعدات غزة بشكل مؤقت من خلال معبر كرم أبو سالم، مؤكداً أن تلك الخطوة تنبثق عن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين انسحاب اسرائيل من محيط المعبر وعودته للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها