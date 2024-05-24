مستشار الرئيس الفلسطينى: قرار محكمة العدل خطوة مهمة تلزم إسرائيل بوقف عدوانها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 10:29 مساءً - تحدث محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، عن قرار محكمة العدل الدولية، قائلا: "القرار خطوة مهمة رحبنا بها، لأنه يشكل إلزاما لإسرائيل لوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية، وصولا لوقف العدوان بشكل كامل على القطاع".

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن القرار ألزم إسرائيل أو طالبها بتقديم تقرير خلال شهر عن التدابير التى سوف تتخذها لمنع الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية وحماية المدنيين، لكن هذا يعيد إلى الأذهان القرار الأول الذى لم تحترم إسرائيل واحد منه.

ولفت محمود الهباش إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية وفقا للقانون الدولى تحتاج لكى تنفذ أن يتبناها مجلس الأمن، ومن الواضح أن الأمور مغلقة بسبب الفيتو الأمريكى، ونحن نعلم أن أمريكا لا تتخذ موقف إنسانى، ومالم يعمد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات عملية رادعة وإلزامية وليس فقط بالاكتفاءا بالقرار النظرية فهى لا تكفى سيبقى القرار الأممى مجرد حبر على ورق.