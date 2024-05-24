نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن الأنشطة القرآنية والدعوية لهذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة الأنشطة القرآنية والدعوية هذا الأسبوع.

وجاءت الأنشطة كالآتي:

السبت: 25/ 5/ 2024م

مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بالجيزة والقاهرة.

مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(9) مساجد.

مقارئ السيدات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(5) مساجد.

مراكز التلاوة: بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة الظهر.

المجالس الحديثية: بمسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

ندوة السبت: بمسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة عقب صلاة العشاء.

الأحد: 26/ 5/ 2024م

مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بعدد (9) مجالس.

مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.

مراكز التلاوة: بمسجد ناصر (الأتوبيس) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.

المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد (25) مديرية.

مقارئ الأئمة: وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (631) مسجدًا.

المجالس الحديثية: بدء قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله - كتاب الرِّقاق - بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة عقب صلاة العصر.

الأسبوع الثقافي: افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الإثنين: 27/ 5/ 2024م

مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(160) مسجدًا.

مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: وتعقد الساعة العاشرة صباحًا.

مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (853) مسجدًا.

مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(3) مساجد.

مراكز التلاوة: وتعقد بـ(8) مساجد عقب صلاة الظهر.

الأسبوع الثقافي: اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الثلاثاء: 28/ 5/ 2024م

مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بمسجد النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية.

مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(4) مساجد.

مراكز التلاوة: وتعقد بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط مساجد عقب صلاة الظهر.

الأسبوع الثقافي: اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الأربعاء: 29/ 5/ 2024م

مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(7) مساجد.

مراكز التلاوة: وتعقد بـ(3) مساجد عقب صلاة الظهر.

ندوة الأربعاء: بمسجد المهند بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.

الخميس: 30/ 5/ 2024م

مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(160) مسجدًا.

مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.

مراكز التلاوة: وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.

المعسكرات التثقيفية: انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي لنخبة من الأئمة دفعة الشيخ الشعراوي (رحمه الله).

مقرأة سورة الكهف: عقب صلاة العشاء من مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.

معرض الكتاب: بساحة مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.

الجمعة 31/ 5/ 2024م

مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.

مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بـ(5) مساجد.

مقارئ الواعظات: وتعقد قبل صلاة الجمعة بـ(8) مساجد.

مراكز التلاوة: وتعقد بـ(6) مساجد قبل صلاة الجمعة.

مقرأة سورة الكهف: الساعة 10 صباحًا من مسجد الإمام الحسين - الساعة 11 صباحًا من مسجد السيدة زينب بالقاهرة.

خطبة الجمعة: من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

مقارئ الجمهور: عقب صلاة الجمعة مباشرة وتعقد بـ 2565 مسجدًا.

مقرأة الجمهور والابتهال الديني: عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.

لقاء الجمعة: عقب صلاة العصر من مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.

معرض الكتاب: بساحة مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.