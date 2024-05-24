نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن الأنشطة القرآنية والدعوية لهذا الأسبوع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة الأنشطة القرآنية والدعوية هذا الأسبوع.
وجاءت الأنشطة كالآتي:
السبت: 25/ 5/ 2024م
مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بالجيزة والقاهرة.
مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(9) مساجد.
مقارئ السيدات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(5) مساجد.
مراكز التلاوة: بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة الظهر.
المجالس الحديثية: بمسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية عقب صلاة العصر.
ندوة السبت: بمسجد المراغي بحلوان بمحافظة القاهرة عقب صلاة العشاء.
الأحد: 26/ 5/ 2024م
مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بعدد (9) مجالس.
مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.
مراكز التلاوة: بمسجد ناصر (الأتوبيس) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.
المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد (25) مديرية.
مقارئ الأئمة: وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (631) مسجدًا.
المجالس الحديثية: بدء قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله - كتاب الرِّقاق - بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة عقب صلاة العصر.
الأسبوع الثقافي: افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الإثنين: 27/ 5/ 2024م
مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(160) مسجدًا.
مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: وتعقد الساعة العاشرة صباحًا.
مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (853) مسجدًا.
مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(3) مساجد.
مراكز التلاوة: وتعقد بـ(8) مساجد عقب صلاة الظهر.
الأسبوع الثقافي: اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الثلاثاء: 28/ 5/ 2024م
مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بمسجد النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية.
مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(4) مساجد.
مراكز التلاوة: وتعقد بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط مساجد عقب صلاة الظهر.
الأسبوع الثقافي: اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الأربعاء: 29/ 5/ 2024م
مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ(7) مساجد.
مراكز التلاوة: وتعقد بـ(3) مساجد عقب صلاة الظهر.
ندوة الأربعاء: بمسجد المهند بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، عقب صلاة العشاء.
الخميس: 30/ 5/ 2024م
مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(160) مسجدًا.
مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.
مراكز التلاوة: وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.
المعسكرات التثقيفية: انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي لنخبة من الأئمة دفعة الشيخ الشعراوي (رحمه الله).
مقرأة سورة الكهف: عقب صلاة العشاء من مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.
معرض الكتاب: بساحة مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.
الجمعة 31/ 5/ 2024م
مقرأة دوت الخليج: وتعقد بـ(11) مسجدًا.
مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة دوت الخليج بـ(5) مساجد.
مقارئ الواعظات: وتعقد قبل صلاة الجمعة بـ(8) مساجد.
مراكز التلاوة: وتعقد بـ(6) مساجد قبل صلاة الجمعة.
مقرأة سورة الكهف: الساعة 10 صباحًا من مسجد الإمام الحسين - الساعة 11 صباحًا من مسجد السيدة زينب بالقاهرة.
خطبة الجمعة: من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
مقارئ الجمهور: عقب صلاة الجمعة مباشرة وتعقد بـ 2565 مسجدًا.
مقرأة الجمهور والابتهال الديني: عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.
لقاء الجمعة: عقب صلاة العصر من مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.
معرض الكتاب: بساحة مسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.