نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه لمدة ٤ ساعات عن منطقة هضبة الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام؛ لتحسين الضغوط، ومجابهة الزيادة السكانية بالمنطقة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٤ ساعات بدءً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٤ وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٤.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.