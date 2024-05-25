سامح شكرى ووزراء الخارجية العرب يبحثون مع ماكرون وقف الحرب على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 12:32 صباحاً - التقى وزير الخارجية سامح شكرى ووزراء خارجية قطر والأردن والسعودية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التحركات الكفيلة بوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ونفاذ المساعدات بشكل كامل ودون عوائق، وسبل الدفع بالمسار السياسى ودعم تنفيذ حل الدولتين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأوضح السفير أبو زيد، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.

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