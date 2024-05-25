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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 26-5-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 08:37 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 26-5-2024

مهنياً: نظّم امورك ورتب اوضاعك بهدوء، كن واعياً لمواجهة اصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة، وظف كل مواهبك لكن لا تتخطَّ الحدود ولا تتكلم في موضوعات لا تخصك

عاطفياً: احتمال زواج سعيد إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم فهنيئاً لك

حظك اليوم برج الثور الاحد 26-5-2024

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في اقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض القادرين والمسؤولين وتنتصر في النهاية، وتتفوق على المصاعب

عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية

صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 26-5-2024

مهنياً: قد تطلع على معلومات خطيرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية، وربما تأسف لما يحصل في الطرف الآخر أو في وضع مالي يزعجك

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى

حظك اليوم برج السرطان الاحد 26-5-2024

مهنياً: قد تحزن على أحد أفراد المهنة، وتأسف لوضع درامي يمرّ به، إلا أنّ هذا الظرف قد يجمع الجميع حول هدف واحد

عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر

صحياً: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيدة وكما تتوخاها

حظك اليوم برج الأسد الاحد 26-5-2024

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً

عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة

حظك اليوم برج العذراء الاحد 26-5-2024

مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً

عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع

صحياً: تستريح من ضغوط وتبدو راضياً عما يحصل

حظك اليوم برج الميزان الاحد 26-5-2024

مهنياً: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان

عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك تلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما

صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي

حظك اليوم برج العقرب

مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك

عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضل

صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم

حظك اليوم برج القوس الاحد 26-5-2024

مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، أوراق ضائعة تستعيدها

عاطفياً: عليك ان تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ

صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار

حظك اليوم برج الجدي الاحد 26-5-2024

مهنياً: تمر بتناقضات لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة

عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك

حظك اليوم برج الدلو الاحد 26-5-2024

مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجيل نقاطاً في مصلحتك

عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك ستعطي نتائج عكسية، وفي فترة لن تكون طويلة

صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً

حظك اليوم برج الحوت الاحد 26-5-2024

مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية

عاطفياً: كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه

صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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