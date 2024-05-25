نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم السبت 25 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم السبت 25 مايو 2024، والتي تتضمن نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على أجزاء واسعة من القطاع الشمالي الغربي للبلاد، بما في ذلك مرسى مطروح، السلوم، وواحة سيوة.

تحذيرات من الأجواء المغبرة

حذرت خرائط الطقس من سيطرة أجواء مغبرة وهبّات نشطة على كافة أنحاء الدلتا، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شبه جزيرة سيناء، وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد بتوخي الحذر خاصة لأصحاب حساسية الصدر والعيون والجيوب الأنفية.

عودة الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عودة الموجة الحارة لمدة 48 ساعة بدءًا من الأحد وحتى مساء الاثنين.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على كافة الأنحاء خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 عصرًا.

وتتوقع خرائط الطقس انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

حالة الطقس اليوم السبت

تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما ستكون الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

في الليل والصباح الباكر، تسود أجواء معتدلة على شمال البلاد ومائلة للحرارة على جنوبها. وكشفت خرائط الطقس عن نشاط محدود للرياح على معظم الأنحاء، خاصة في المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى: 33 درجة مئوية

- المدن الساحلية: 27 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: 37 درجة مئوية

نصائح الأرصاد

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء النزول إلى الشارع، شرب الكثير من السوائل، ارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: معتدلة، ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

6 اكتوبر 34 21

بنها 33 20

دمنهور 32 20

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 33 20

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 20

دمياط 28 21

بورسعيد 28 22

الاسماعلية 34 21

السويس 33 22

العريش 28 19

رفح 28 19

رأس سدر 35 23

نخل 30 18

كاترين 27 12

الطور 31 22

طابا 30 26

شرم الشيخ 36 25

الاسكندرية 27 19

العلمين 27 19

مطروح 27 19

السلوم 30 20

سيوة 34 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 36 25

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 27

الوادى الجديد 39 27

أبوسمبل 40 28