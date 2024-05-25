توافد طلاب الدبلومات الفنية على اللجان استعداداً لبدء الامتحان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 09:32 صباحاً - توافد طلاب التعليم الفنى على المدارس واللجان استعدادا للدخول فى التاسعة صباحاً لأداء امتحانات العام الدراسى الحالى، حيث نبه رؤساء اللجان والمراقبين على الطلاب بعدم دخول اللجان بتليفونات محمولة، كما شهدت اللجان من الخارج رفع الاشغالات وتنظيف مداخل اللجان، إضافة إلى وضع قوائم وكشوف المناداة للطلاب بمدخل اللجان من الداخل حتى يتعرف الطلاب على مقر اللجنة حسب رقم الجلوس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكل النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أن عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.