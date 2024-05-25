دبلوماسى سابق: من اختلف مع مصر ندم ولا يستطيع أحد تجاهل الدور المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 09:32 صباحاً - علق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على قرارات العدل الدولية بوقف الحرب على غزة، قائلا: "السياسة الخارجية المصرية منذ 2000 سنة قبل التاريخ حدثت ثم اتبعها الآخرون، وكل من اختلف معها ندم، حتى أمريكا عندما اختلفت معنا عندما اعترفنا بالصين فصارت الصين أهم شركاءها.

وأضاف جمال بيومى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر دائما رائدة وتحتسب سياستها الخارجية بالملليمتر، وأطمأن الجميع أن مصر تقيس سياستها بدقة، مستنكرا ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل من قتل وخراب ودمار وهدم المنازل على رؤوس أصحابها، مؤكدا انها تقتل بدم بارد.

ولفت جمال بيومى إلى أن المكالمة بين الرئيس السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن شئ جميل ولا يستطيع الرئيس الأمريكى أو أى رئيس فى العالم أن يتجاهل الدور المصرى، فهى قامت بالدور كما ينبغى، مؤكدا أن فلسطين دولة جاره وامن قومى مصرى.