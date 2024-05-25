نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسابات الفلكية توضح غرة ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

بناءً على ذلك، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

ولادة الهلال

وأوضح الدكتور رابح في بيان صدر اليوم السبت، أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 ذو القعدة 1445 هجريًا، الموافق 6 يونيو المقبل.

بقاء الهلال في السماء

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وفي محافظات جمهورية مصر العربية، سيبقى الهلال في السماء لمدة تتراوح بين 12 و20 دقيقة.

رؤية الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية

وأشار الدكتور رابح إلى أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدد تتراوح بين 1 و28 دقيقة في العواصم والمدن العربية والإسلامية، باستثناء كوالالمبور وجاكرتا، حيث سيغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.

بهذه الحسابات الفلكية، يمكن تحديد غرة شهر ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك بدقة، مما يساعد المسلمين في جميع أنحاء العالم على الاستعداد لهذه المناسبة الدينية الهامة.