إعلام فلسطينى: آليات الاحتلال تقصف بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 11:26 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني أن آليات الاحتلال تقصف بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر يوسف أبو كويك، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، اليوم السبت، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الكويت بغزة.

وأضاف "أبو كويك"، أن جيش الاحتلال قصف المخيمات في المحافظة الوسطى بغزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.