نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية و3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اليوم السبت، للامتحانات التحريرية.

كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت قد استعرضت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 وهي على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك عدد (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامج مطور.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركز على مستوي الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضو.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددًا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.