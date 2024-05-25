نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الساعات القادمة، بعد أن شهدت معظم مناطق مصر تحسنًا في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، فإن درجات الحرارة قد انخفضت بين 4 و5 درجات مئوية، ومن المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يُتوقع ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد غدًا الأحد والاثنين، مع نشاط متقطع للرياح. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية، خاصة في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

توقعات درجات الحرارة ليوم غد الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

بهذا، تعرف المواطنون والمقيمون على التغيرات المتوقعة في الطقس خلال الأيام القادمة، مما يساعدهم على التخطيط بشكل أفضل لنشاطاتهم اليومية وتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة.