نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة للمراجعة الفعالة قبل 15 يوما من الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور تامر شوقي، خبير تربوي، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2024، عن كيفية المراجعة الفعالة لمناهج الثانوية العامة، قبل ١٥ يوم من امتحانات الثانوية العامة، وجاءت النصائح كالتالي:



١- استمر في التركيز واستثمار وقتك فى الاستذكار والمراجعة والبعد عن كل المشتتات سواء التكنولوجية أو الاجتماعية.

٢- يجب أن تكون قد انتهيت من استذكار ومراجعة غالبية المواد أن لم يكن كلها على الأقل مرة واحدة.

٣- لا تضيع وقتك في تحصيل واكتساب معلومات دروس جديدة لأول مرة فقد انتهى الوقت المخصص لذلك، والأن هو وقت المراجعة وحل الامتحانات(لأن مذاكرتك لهذه الدروس حاليا ستستهلك وقت مراجعتك للمقررات المختلفة ).

٤-فى المواد التي تتضمن أفرع مختلفة مثل اللغة العربية ركز على الأفرع المخصص لها درجات أعلى.

٥- خصص وقتك لحل الامتحانات وأن يكون حلك لأسئلتها موجها لك للعودة إلى استذكار الدروس التى اخفقت في الإجابة علي الاسئلة الخاصة بها.

٦- اضطلع بشكل جيد جدا على كتيبات المفاهيم في المواد الدراسية المختلفة حتى تكون على الفة بمحتوياتها مما ييسر لك سهولة استخدامها في الامتحانات وأيضا تحديد المفاهيم الأخرى التي قد لا تكون متضمنة فيها حتى تستذكرها بشكل جيد.

٧- ركز عند تدريبك على حل أسئلة الامتحانات على معرفة لماذا إجابة معينة هى الصحيحة ولماذا الإجابات الأخرى خاطئة.

٨- استفد من حلك لاسئلة الاختيار من متعدد في حل الأسئلة المقالية والعكس صحيح، المهم الفكرة في كل سؤال بغض النظر عن نوع السؤال ذاته.

٩- لا تقصر نفسك على حل الأسئلة من مصدر يتضمن فقط أسئلة سهلة أو بسيطة بل يجب التنويع في مصادر الاسئلة حتى لو كان بعضها صعبا.

١٠- ما دمت تدربت وعرفت طريقة الإجابة على سؤال معين فلا داعى لتكرار الإجابة عليه إذا قابلته في مصدر أو كتاب أو منصة اخرى.

١١- لا تستسهل في حل السؤال الصعب وتقوم بالنظر إلى الاجابة النموذجية له مباشرة أو النظر إلى الكتاب، بل فكر فيه جيدا حتى تصل إلى الإجابة التى تراها صحيحة ثم قارنها بنموذج الإجابات فذلك يجعلها أكثر رسوخا في ذاكرتك.

١٢- من خلال حلك للأسئلة من مختلف المصادر حدد الموضوعات الأكثر تكرارا من حيث تكرار وجود أسئلة عليها في الامتحانات المختلفة وركز عليها لأنها أكثر احتمالا أن تأتي في الامتحانات الجديدة لأنها تعبر عن موضوعات جوهرية في المنهج.

١٣- لا تنس مراجعة كل مادة ولو بالقراءة فقط قبل الامتحانات حتى تتشط معلوماتها في ذاكرتك وتتذكر بعض تفاصيلها التي قد تكون نسيتها

١٤- لا تنس التدريب على حل الأسئلة المقالية ومسك القلم كبروفة للامتحانات؛ بحيث تركز على الأفكار والخطوات والاجابات الجوهرية للسؤال دون تفاصيل غير مفيدة.

جدير بالذكر، ستنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونسو المقبل لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، بينما ستبدا امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.

