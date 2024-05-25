نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط ٣٣٣٠ مخالفة تموينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسله من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٣٣٠ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٧٩٦ محضر شمل ٩٠٢ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٤٩ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٤٠٨ مخالفة توقف وغلق و٢٤٤ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و١١ مخالفة لعدم وجود ميزان و ٥٣٥ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٤٩٩ محضر مخالفة شملت ١٩٥ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٩١ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص و١٢٩ عدم وجود شهادة و٨٥ مخالفة لتجار تموينين ومخالفتت أخرى.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٥ محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠ طن سكر بقصد الاحتكار بالعمرانية وومخالفات لمستودعات تصرف في نحو ٢٠٨٠ إسطوانة بوتاجاز بمركز الصف وحي الهرم بالاضافه إلى ضبط نحو ١٠ طن دقيق بلدي مدعم بمنشاة القناطر والعياط والبدرشين وكرداسة والهرم وبولاق الدكرور والوراق.

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.