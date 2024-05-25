ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرورات الأمنية بدوائر أقسام الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية.. فقد تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى الإرتكازات الأمنية بدائرة القسم بأنه حال محاولة القوات استيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية- تم ضبطها" قاما بالإصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها وعُثر بجوارها على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام ).

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة بدائرة قسم شرطة 15 مايو "مصابان بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم) .. وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بقيامها بالإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.