نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طلاب الصناعات المتطورة" التابع لـ "وزارة الإنتاج الحربي" يحصلون على مراكز متقدمة في مسابقة وزارة التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى حصول عدد من طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربي على مراكز متقدمة فى مسابقة وزارة التعليم العالي للمعاهد الفنية والهندسية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي (2023/2024)، مضيفًا أن مشاركة طلاب المعهد بهذه المسابقة تأتي في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة تشجيع انخراط طلاب المنشآت التعليمية التابعة للوزارة بمختلف الأنشطة العلمية بما يصقل مهاراتهم وينمي قدراتهم على الابتكار والإطلاع على أحدث التكنولوجيات حول العالم.

وأوضح "بكر" أنه في هذا الصدد حرص المهندس/ عبد الرؤوف عبد الله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي على تهنئة طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة الفائزين بالمسابقة على تميزهم وتفوقهم العلمي، مؤكدًا حرص قطاع التدريب على دعم المجال الفني بمصر من خلال تأهيل طلاب المنشآت التعليمية التابعة للقطاع وفق أحدث نظم الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي ليكونوا جاهزين لخوض سوق العمل وتلبية متطلباته فور تخرجهم، لافتًا إلى أن المنشآت التعليمية التابعة للقطاع تتمثل في: (مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة، المجمع التكنولوجي المتكامل)، مشددًا على السعي الدائم إلى تنفيذ توجيهات السيد الوزير بضرورة بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النجاح بمختلف المنشآت التعليمية التابعة من خلال العمل بروح الفريق إلى جانب الإعداد الجيد لطلاب هذه المنشآت التعليمية وتشجيعهم على المشاركة فى مختلف المسابقات العلمية بما يعود بالنفع عليهم، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة والمشاركة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي من بين محاورها محور التعليم والتدريب من أجل المساهمة في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ونوّه المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإنتاج الحربي إلى أن المهــندس/ وليــد فـاروق حــافظ مدير المعهد الفنى للصناعات المتطورة حرص على التوجه بالشكر للعاملين بالمعهد وعلى رأسهم السادة أعضاء هيئة التدريس فى شعبتيّ (الكيمياء والحاسبات) وكذا إدارة رعاية الطلاب وقسم الجودة بالمعهد على ما بذلوه من جهود ساهمت في حصول طلاب المعهد على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة وزارة التعليم العالي، متوجهًا بالتهنئة للطلاب الفائزين وهم: عمر عبد الرحمن فهمي لحصوله على المركز الثاني فى مجال معالجة المياه (الكيمياء)، وعبد الرحمن سيد عواد لحصوله على المركز الثاني فى مجال الهندسة الكيميائية (الكيمياء)، وعبد الغني محمد عبد الغني لحصوله على المركز الثالث فى مجال البرمجيات (الحاسبات).