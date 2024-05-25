ضبط 4 أشخاص بالفيوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بدعوى توظيفها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (شخصين) بتضررهما من ( 4 أشخاص "جميعهم شركاء بإحدى شركات الإستثمار العقارى والمقاولات" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية) للتحصل منهما على (مبالغ مالية) نظير إستثمارها فى مجال تجارة العقارات مقابل نسبة من الأرباح إلا أنهم تعثروا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.