كولر يحذر نجوم الأهلي من "اللعب بالنار" أمام الترجي الليلة بنهائي أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 01:33 مساءً - حذر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه من "اللعب بالنار" خلال مواجهة الترجى التونسى فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى.

وحذر المدرب السويسري لاعبى الاهلى من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدًا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية، وطالب كولر لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل أهداف تحسم اللقب القاري للمارد الأحمر لاسيما فى ظل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى.

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية والتى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء، خوفًا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.