تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 01:33 مساءً - يستعد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد "القاهرة الدولي"، فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2023 - 2024.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس قد حسمها التعادل السلبي، ليتأجل حسم المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا لمواجهة اليوم.

واستقر البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني للترجي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، وهو نفس التشكيل الذى خاض به مواجهة الذهاب.

ومن المتوقع أن يبدأ الترجي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

الوسط: روجير أهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

ويعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشرة فى تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة فى آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018.

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا، سيواجه الزمالك على كأس السوبر الأفريقي، بعد تتويج الأخير بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.