«الفصائل الفلسطينية» تطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح وإعادة تشغيله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 01:33 مساءً - رحبت الفصائل الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية وشددت على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكدت حاجة الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. داعية للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا.