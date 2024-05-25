نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات الـVIP الإضافية لعيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد تشغيل القطارات الـVIP الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة الانتهاء من جميع الاستعدادات بالتنسيق مع المحطات على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للركاب.

مواعيد القطارات

- قطار رقم 1946 VIP «القاهرة – أسوان»

- موعد الانطلاق: 17:00 من محطة القاهرة

- موعد الوصول: 5:15 في محطة أسوان

- المحطات التي يمر بها: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جرجا، نجع حمادي، قنا، الأقصر، إدفو، كوم إمبو

- قطار رقم 1940 VIP «القاهرة – أسوان»

- موعد الانطلاق: 21:50 من محطة القاهرة

- موعد الوصول: 10:30 في محطة أسوان

- المحطات التي يمر بها: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إسنا، إدفو، كوم إمبو، دراو

- قطار رقم 1941 VIP «أسوان – القاهرة»

- موعد الانطلاق: 22:30 من محطة أسوان

- موعد الوصول: 11:15 في محطة القاهرة

- المحطات التي يمر بها: دراو، كوم إمبو، إدفو، إسنا، الأقصر، قنا، نجع حمادي، سوهاج، أسيوط، المنيا، الجيزة

- قطار رقم 1947 VIP «أسوان – القاهرة»

- موعد الانطلاق: 00:50 من محطة أسوان

- موعد الوصول: 15:00 في محطة القاهرة

- المحطات التي يمر بها: كوم إمبو، كلابشة، إدفو، إسنا، الأقصر، قنا، نجع حمادي، جرجا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الجيزة

تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها بتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع التنسيق الكامل بين المحطات على مستوى الجمهورية لضمان سير حركة القطارات بكفاءة وسلاسة.