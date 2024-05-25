نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص وظائف في مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية والتكنولوجيا التطبيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة للمعلمين والإداريين بمدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية والتكنولوجيا التطبيقية.

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف الحالية القيام بذلك إلكترونيًا عبر الرابط المخصص http://tawzef.emis.gov.eg من 20 مايو إلى 10 يونيو 2024.

رؤية المبادرة الوطنية "ابدأ"

تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تعزيز قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الصناعي.

يتمثل ذلك في تطوير وتحسين مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إنشاء نموذج وطني محترف يتوافق مع المعايير الدولية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعة المصرية والانضمام إلى سوق العمل الدولي.

مميزات العمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

- العمل في بيئة تعليمية متقدمة تتميز بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي العالمي.

- تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان الأمن والسلامة داخل المدارس.

- حوافز مادية تعتمد على جودة الأداء والتميز.

- توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي للمعلمين والمدربين.

- تنظيم تدريبات دورية لرفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لمواكبة معايير الاعتماد الدولي.

- التمثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض للترويج للخدمات التعليمية المقدمة.

شروط الالتحاق

- يتم فتح باب التقدم من 20 مايو إلى 10 يونيو 2024.

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا بحلول أكتوبر 2024.

- التقديم متاح للعاملين في المدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات التعليمية المحددة.

- التقديم متاح أيضًا لمعلمي المواد الثقافية من التعليم العام والفني.

- يجب توثيق جميع الشهادات العلمية والخبرات من الجهات الرسمية.

تمثل وظائف مدارس ابدأ الوطنية فرصة متميزة للمتقدمين الذين يبحثون عن بيئة عمل تعليمية متطورة تتيح لهم الانخراط في تطوير صناعي وطني مبني على المعايير الدولية.