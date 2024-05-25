وكيل الأزهر يقدم واجب العزاء للسفير الإيراني في وفاة الرئيس

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أحمد جودة - القاهرة - قدم أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، والوفد المرافق لهما إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم.

وأعرب وكيل الأزهر خلال زيارته للسفير الإيراني بالقاهرة، عن خالص عزاء الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، للجمهورية الإيرانية؛ متمنيًا تخطي الشعب الإيراني لهذه المرحلة الصعبة بالصبر والإيمان، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الشعب الإيراني وأسر الضحايا الصبر والسلوان.