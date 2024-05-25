ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وبيعها بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (مالك ورشة خراطة وعامل بذات الورشة "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة"، لأحدهما معلومات جنائية) بإدارة ورشة خراطة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها .

محمد يوسف

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