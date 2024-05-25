سقوط عصابة تروج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 03:32 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة قسم شرطة الموسكى ، بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة ) وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة ، وبسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بإحدى شركات الإتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.