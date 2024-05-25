ضبط شخص انتحل صفة مأذون وزور عقود زواج في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 03:32 مساءً - نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بانتحال صفة "مأذون شرعى" وإنشاء مكتب وهمى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إنتحال صفة "مأذون شرعى" وإنشاء مكتب وهمى كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، حيث قام بالاتفاق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للاستفادة منها فى عدة مجالات وتحصله على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وإزالة كافة البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر بإستخدام مادة كيميائية سائلة (مع الإحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلى والبصمات عليها) وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود مما يكسبها الصفة الرسمية .عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (4 أكلاشيهات مطموسة -كمية من الأقلام الحبر ألوان مختلفة ومجموعة من الأدوات تستخدم فى مزاولة مهنة مأذون شرعى - كمية من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير "خالية البيانات" - دفاتر قيد وقائع الزواج والطلاق وإفادات زواج وشهادات صحية لراغبى الزواج "خالية البيانات" - عدد من الكروت الشخصية بأسم أحد الأشخاص – كمية من الأصول والصور من المحررات الخاصة بعملائه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.