أخبار مصرية

سقوط مستريح التسوق العقاري في الفيوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 03:32 مساءً -  

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (شخصين) بتضررهما من ( 4 أشخاص "جميعهم شركاء بإحدى شركات الاستثمار العقارى والمقاولات"، مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية) للتحصل منهما على (مبالغ مالية) نظير استثمارها فى مجال تجارة العقارات مقابل نسبة من الأرباح إلا أنهم تعثروا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة .

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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