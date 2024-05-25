نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينيب الدكتور محمود الفخراني لحضور المؤتمر العلمي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أناب وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الدكتور/ محمود عبد الخالق الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب في حضور المؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تحت عنوان: (الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني.. التحديات والحلول).

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته وسعيها الدائم للتواصل الحضاري

الجدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان تعد أهم جامعة في مجال الدراسات الإسلامية في وسط آسيا، وأنها حصلت على المركز الأول في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين، وعلى شهادة ضمان الجودة والاعتماد لفترتين متتاليتين، وهو ما يعزز مسيرة الجامعة ودورها الثقافي والريادي كأحد أهم مراكز الإشعاع العلمي والتنويري والثقافي ونشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه في وسط آسيا كلها.