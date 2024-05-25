تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بحوزتهم (فرد خرطوش – طلقات نارية – 2 سلاح أبيض – عدد من مفاتيح دراجات نارية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة والدرجات النارية، وإعترفوا بإرتكابهم عدد (3) وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما.

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) وبحوزته (هاتف محمول) حال إستقلاله دراجة نارية لقيامه بكسر الزجاج الخلفى لسيارة أحد المواطنين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا وسرقة حقيبة بداخلها (لاب توب - تابلت - سماعة أذن خاصة لضعاف السمع - مبلغ مالى) من داخلها ، وتم بإرشاده ضبط جهاز "اللاب توب" - لدى عميله "حسن النية"، وإعترف بإلقائه للحقيبة بإحدى الشوارع وبداخلها (التابلت ، وسماعة الأذن) خشية تتبعه وصرفه المبلغ المالى.

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة ( 2 سماعة كمبيوتر - شاشة كمبيوتر) من مبنى مدرسة بدائرة قسم شرطة روض الفرج ، وضبط بحوزته المسروقات ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.